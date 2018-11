Toussaint in Nederlands record naar winst wereldbeker

SINGAPORE - Bij de wereldbekerwedstrijden kortebaan in Singapore heeft Kira Toussaint de 50 meter rugslag op haar naam geschreven. De Amstelveense tikte aan in 26.04 en verbeterde daarmee het oude Nederlands record van Ranomi Kromowidjodjo, dat sinds september op 26,10 stond.

In de finale finishte Toussaint net voor de Australische Emily Seebohm (26.13) en langenote Kromowidjodjo, die in een tijd van 26.25 beslag legde op de derde plaats.

Vijfde overwinning

Het is voor Toussaint al de vijfde overwinning van het seizoen. Eerder was ze al de snelste in Tokio, Doha, Peking en Kazan. Maar zo snel als vandaag was ze dus nog niet.