Purmerends Sinterklaasnieuws: grote boek Sinterklaas nog steeds zoek Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Sinterklaas is aangekomen in Purmerend. Het grote boek van Sinterklaas lijkt echt zoek. Dat is te zien in deel 6 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

Pieten Santo en Magic vragen de hulp in van Amadeo. Het grote boek van Sinterklaas is echt zoek en moet gevonden worden.