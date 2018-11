Opnieuw startersleningen in 2019 voor de gemeente Hoorn

HOORN - Starters in de gemeente Hoorn kunnen in 2019 voor de koop van hun eerste huis opnieuw een starterslening aanvragen. Dit meldt het Hoornsdagblad.

De lening maakt het makkelijker om een huis te kopen voor starters die weinig geld op de bank hebben.

Zij komen in aanmerking als hun huis niet duurder is dan 265.000 euro. De raad heeft unaniem gestemd in een motie om de maximale lening voor woningen tot 225.000 euro te verhogen. Die lening was 30.000 en gaat naar 40.000 euro. Voor woningen tussen de 225.000 en 265.000 blijft de lening hetzelfde: op maximaal 30.000.

De raad benadrukt wel dat het van groot belang is om een goede communicatie te hebben over de starterslening. Dit geldt ook voor huurders van sociale huurwoningen.