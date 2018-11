Deel dit artikel:













Purmerends Sinterklaasnieuws: waar is het boek van Sinterklaas? Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Sinterklaas is aangekomen in Purmerend. En de voorbereidingen voor zijn verjaardag zijn in volle gang. Dat is te zien in deel 5 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

Eindelijk zijn de pieten Magic en Santo ook in Nederland aangekomen. En ze hebben een belangrijke taak: de verlanglijstjes moeten allemaal worden opgenomen in het boek van Sinterklaas. En dan gaat er iets goed mis...