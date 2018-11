World Series Finals volgend jaar in AFAS Live

AMSTERDAM - De World Series Finals worden volgend jaar afgewerkt in evenementenhal AFAS Live. Dat maakte de dartsbond PDC woensdag bekend.

Eerder werd al duidelijk dat het toernooi in Amsterdam zou worden gehouden. De exacte locatie was echter nog onbekend. Nu blijkt dus dat de De World Series Finals in 2019 worden gespeeld in AFAS Live.

Het toernooi wordt volgend jaar van 1 tot en met 3 november gespeeld. Twee weken geleden stonden de Worlds Series Finals ook al op het programma, destijds in Wenen. Toen kroonde de engelsman James Wade zich tot winnaar.