Fietsster (69) in levensgevaar na aanrijding in Huizen Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek Foto: Inter Visual Studio / Vincent Snoek

HUIZEN - Een 69-jarige vrouw is gistermiddag zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Huizermaatweg in Huizen. Ze is sinds de aanrijding niet meer bij bewustzijn geweest en verkeert in levensgevaar, zo meldt de politie.

De vrouw kwam ter hoogte van Sportcity in botsing met een auto. Hoe dat precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Daarom doet de politie uitgebreid onderzoek en zijn ze op zoek naar getuigen. Mensen die de aanrijding hebben gezien of informatie hebben over de momenten daarvoor, kunnen contact opnemen.