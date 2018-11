Deel dit artikel:













CDA Huizen: burgemeester moet zich hardmaken voor meer wijkagenten Foto: Shutterstock

HUIZEN - Burgemeester Sicko Heldoorn van Huizen moet het er niet bij laten zitten dat er in 't Gooi niet wordt geïnvesteerd in extra wijkagenten. Dat vindt het CDA Huizen. De partij vraagt of hij hier nogmaals met de korpschef over wil praten.

In juni had minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid beloofd dat een deel van de extra voltijdsbanen die de politie er landelijk bij krijgt, zou worden gebruikt voor meer agenten in de wijk. De politie in de regio Midden-Nederland hield zich hier echter niet aan - zo bleek twee weken geleden - en wilde de 33 extra fte voor andere doeleinden inzetten. Lees ook: CDA wil dat politie zich houdt aan belofte voor extra wijkagenten Gooi De minister schrijft aan de Tweede Kamer dat de besteding van de extra uren op lokaal niveau door de politie kan worden uitgewerkt, en 'in afstemming met het lokaal gezag'. "Dit sluit aan bij de wens van het kabinet om meer ruimte te bieden voor het op lokaal niveau maken van keuzes", aldus Grapperhaus. Afwijkende wens

Het lokale CDA roept daarom de burgemeester op nog eens in gesprek te gaan met de korpschef. "De minister zegt expliciet dat er rekening kan worden gehouden met diversiteit binnen de eenheden. Dat biedt ruimte voor de afwijkende wens van de burgemeesters in de Gooi en Vechtstreek om de extra middelen in te zetten voor de wijkagenten." De Huizer burgemeester gaf volgens het CDA eerder aan dat de regio Gooi en Vechtstreek alleen stond in haar vraag om het beloofde extra geld te gebruiken voor meer wijkagenten. 💬 Whatsapp ons!

