Tientallen jaren wachten op sociale huurwoning in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Wie in Wormer een sociale huurwoning zoekt, staat bijna 30 jaar op de wachtlijst. Ook in andere Noord-Hollandse gemeenten is wachttijd extreem lang. Zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws.

Lang wachten

Wie een sociale huurwoning wil, kan zich maar beter ruim van tevoren inschrijven. Gemiddeld staan mensen in Nederland 9 jaar op een wachtlijst. De onderzoeksredactie van RTL Nieuws bekeek ruim 25.000 sociale huurwoningen die van oktober 2017 tot met september 2018 werden verhuurd via Woningnet. Het gaat om woningen voor huishoudens met een laag inkomen. De maximale huur voor zo’n woning is wettelijk vastgelegd op 710 euro.

Noord-Holland is de top 10

Opvallend in de cijferlijst van RTL is de top 10 van gemeenten met de langste inschrijfduur voor een huurwoning. Alle gemeenten in die top 10 liggen in Noord-Holland. Wormer staat bovenaan, met een gemiddelde inschrijfduur van 29,4 jaar.

Wormer 29,4 Hoofddorp 23,8 Amstelveen 21,8 Diemen 21,3 Assendelft 19,6 Nieuw-Vennep 19,1 Uithoorn 18,8 Aalsmeer 17,5 Purmerend 17,3 Koog aan de Zaan 16,8

Urgentie

In principe worden sociale huurwoningen in de regio’s die RTL Nieuws bekeek verhuurd op basis van inschrijftijd. Maar niet alle huizen worden op die manier verhuurd. Twintig procent van de woningen werden verhuurd aan bewoners met urgentie. Mensen die uit een zorginstelling komen bijvoorbeeld, vluchtelingen met een verblijfsvergunning of mensen wiens bestaande huis wordt gesloopt. Een kwart van de woningen had een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld een seniorenwoning of juist een starterswoning. Iets meer dan de helft van de woningen wordt ‘normaal’ verhuurd, en daar is de gemiddelde inschrijftijd bijna negen jaar.

Te weinig huizen

Er zijn de komende jaren tienduizenden sociale huurwoningen nodig. Het ministerie heeft afgesproken dat er 31.000 sociale huurwoningen per jaar gebouwd moeten worden, zegt Aedes, de vereniging van woningcorporaties, maar dat gaat bij lange na niet lukken. Waarschijnlijk worden er slechts 15.000 woningen bijgebouwd. Woningcorporaties zeggen onvoldoende geld te hebben voor grootschalige nieuwbouw omdat ze sinds een aantal jaar veel vennootschapsbelasting moeten betalen. Ook zijn er te weinig bouwlocaties voor nieuwbouw.

