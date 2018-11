Deel dit artikel:













Purmerends Sinterklaasnieuws: nog een nachtje slapen voor de intocht Foto: NH Nieuws

PURMEREND - De intocht van Sinterklaas is morgen in Purmerend. Voor meneer Wout is het zijn laatste intocht en zijn opvolger meneer Jeroen staat al klaar. Dat is te zien in deel 4 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

Het glijgroengif tegen de gladde daken lijkt goed te werken. De pieten Santo en Magic zijn nog steeds onderweg en moeten nog bijna 500 kilometer afleggen. Muziekpiet Amadeo is ziek en hoopt op tijd beter te zijn.