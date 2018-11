Deel dit artikel:













Willy (17) uit Santpoort-Noord vermist Foto: NH Nieuws

SANTPOORT-NOORD - De 17-jarige Willy Ligthart uit Santpoort-Noord is vermist. Daar is hij ook voor het laatst gezien, maar mogelijk verblijft hij nu in Amsterdam. Hij sinds 2 november spoorloos.

Zijn haar is donkerbruin en hij is 1,90 meter lang. Verder heeft Willy heeft een slank postuur en was gekleed in een zwarte broek, zwart/grijze trui en een zwarte jas met capuchon. De politie wil graag tips.



