Havik en Stroetinga zakken in klassement Zesdaagse van Gent

GENT - Avenhorner Yoeri Havik en zijn partner Wim Stroetinga hebben op de tweede dag van de Zesdaagse van Gent de leiding uit handen gegeven. Het Nederlandse duo staat momenteel op de vierde plaats in het klassement, dat na dag twee wordt aangevoerd door de Belgen Kenny de Ketele en Robbe Ghys.

Het Belgische duo heeft 129 punten verzameld en staat daarmee zeven punten voor op naaste belagers Iljo Keisse en Elia Viviani, die in totaal 122 punten hebben. Andere Belgen, Jasper de Buyst en Tosh van der Sande, nemen met 106 de derde plaats in beslag en de Nederlanders staan met 78 punten op nummer vier in het klassement. Wel staan alle vier de teams in dezelfde ronde.

De Duitse wereldkampioenen Roger Kluge en Theo Reinhardt nemen de zesde plaats in. Zij hebben weliswaar 86 punten, maar hebben een ronde achterstand op de andere vier koppels. Hetzelfde geldt voor het de Belgen Moreno de Pauw en Lindsay de Vylder, die al 116 punten hebben verzameld.