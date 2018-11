Twee woninginbrekers op heterdaad betrapt in Hoogkarspel

HOOGKARSPEL - Er zijn vanmorgen, rond 6.00 uur, twee mannen van 22 en 25 jaar aangehouden voor het inbreken in een woning aan de Rozemarijn in Hoogkarspel. De politie betrapte de inbrekers uit Almere op heterdaad.

De politie kreeg vanmorgen rond 5.25 uur een melding binnen: de ooggetuige had twee personen gezien die zich volgens diegene verdacht gedroegen. De melding klonk kennelijk serieus, want de politie ging er direct op af.

De agenten zagen de verdachte niet gelijk. Dus vroegen zij zich naar eigen zeggen af: "Stel dat ik een inbreker zou zijn, in welke huizen zou ik dan willen inbreken?" Ze vonden bij een van deze huizen een fotolijstje in de tuin. Toen de agenten beter keken, zagen zij een gezicht achter de ramen. De inbrekers hielden de politie stiekem in de gaten.

Lees ook: Amstelveen wil inbraakcijfer verlagen door inzet oud-politieagenten

Bij het huis troffen de politieagenten een gebroken raam aan. De dieven probeerden ongezien te vluchten. Maar omdat het huis in de gaten gehouden werd door de politie, lukte dit niet. De politie heeft de mannen aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor verder verhoor.

Politiehond Ringo spoorde de omgeving af voor sporen. Al snel vond de hond de auto van de inbrekers.