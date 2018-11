Krapste arbeidsmarkt in Groot Amsterdam

AMSTERDAM - De werkgelegenheid in de Metropoolregio Amsterdam en Groot Amsterdam* blijft groeien. Het aantal banen neemt dit jaar en volgend jaar in Amsterdam en omstreken toe. Vijftigduizend werkgevers hebben steeds meer moeite om personeel te vinden.

Veel werkzoekenden hebben de afgelopen twee jaar weer een baan gevonden. Het aantal lopende WW-uitkeringen daalt al geruime tijd en komt eind oktober uit op ruim 20.000. Dat zijn bijna 400 WW-uitkeringen minder dan in september. De arbeidsmarktregio Groot Amsterdam kent inmiddels de krapste arbeidsmarkt van Nederland.

Arbeidsbeperking

Ook mensen die het tijdens de economische crisis extra zwaar hadden, zoals 50-plussers, lager opgeleiden en personen met een arbeidsbeperking nemen weer vaker deel aan de arbeidsmarkt. De krapte heeft tot gevolg dat werkgevers steeds meer moeite hebben om hun vacatures vervuld te krijgen. Veel werkzoekenden matchen namelijk niet een-op-een met de openstaande vacatures.

Kijk hier naar het percentage ww-ers in de Metropoolregio

Krapte in bijna alle sectoren

De krapte op de Groot Amsterdamse arbeidsmarkt is in vrijwel alle sectoren merkbaar. ICT en de techniek spannen de kroon, de arbeidsmarkt is zeer krap in deze sectoren. Zo zijn ICT-werkgevers op zoek naar programmeurs en securityspecialisten. In de bouw is veel vraag naar technisch geschoold personeel zoals schilders en elektriciens. Ook de transport en logistiek en de zorg kampen met personeelstekorten. De creatieve– en taalkundige sector is de enige sector in Groot Amsterdam waar vrijwel geen personeelstekorten zijn.

Lastig werk vinden

Werkzoekenden die lastig werk kunnen vinden in hun oude beroep of die een loopbaanswitch ambiëren kunnen, volgens het UWV, overwegen zich te laten om of- bijscholen naar een ander beroep. Werkgevers die moeite hebben om geschikt personeel te vinden kunnen kijken naar oplossingen zoals intensiever werven, het anders organiseren van werk of het aanpassen van de functie-eisen.

*Groot Amsterdam bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Haarlemermeer, Ouder Amstel, De Ronde Venen en Uithoorn.