Purmerends Sinterklaasnieuws: autopech en gezonde pepernoten

PURMEREND - Sinterklaas is onderweg naar Nederland. In Purmerend wordt er hard gewerkt aan het glijgroenprobleem op de daken. Dat is te zien in deel 2 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

En er zijn meer problemen: de pepernoten van mevrouw Tetter zijn dan wel gezond maar niet te eten. En de pieten Magic en Santo, die de boot hebben gemist, zijn onderweg met de auto en dat gaat ook niet van een leien dakje.