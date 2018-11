Deel dit artikel:













Nu al eerste ongeluk op de nieuwe Westfrisiaweg Foto: NH Nieuws/Maarten Edelenbosch Foto: NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

HOOGKARSPEL - De omstreden Westfrisiaweg is nog geen dag open of het eerste ongeluk is al een feit. Een 33-jarige man uit Lelystad reed gistermiddag rond 14:50 uur over de nieuwe weg in Hoogkarspel. Hij reed richting de Voetakkers, toen de auto slipte en meerdere keren over de kop ging. Dit meldt mediapartner WEEFF.

De man verloor de macht over het stuur. Hierdoor schoot de auto van de weg en belandde via een sloot ondersteboven met de neus in de berm. De auto miste een lantaarnpaal die lang de weg stond. Wel wist de automobilist zelf een uitweg te vinden. Lees ook: Omstreden deel Westfrisiaweg open voor verkeer De brandweer, politie en ambulance werden gelijk gebeld. Het ambulancepersoneel heeft de man ter plaatse behandeld. Daarna is hij naar het ziekenhuis vervoerd. De brandweer hoefde niet in actie te komen. De politie zette de rijbaan af en het bergingsbedrijf Rood heeft de auto weggesleept. 💬 Whatsapp ons!

