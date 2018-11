Grote opknapbeurt N200 is begonnen: "Zoveel mogelijk werk tegelijkertijd"

HALFWEG - De N200 - van Halfweg tot Amsterdam - krijgt een opknapbeurt. Het startsein voor die werkzaamheden werd gistermiddag gegeven. Er worden bruggen vervangen, komt een ecopassage en er komen nieuwe drinkwatertransportleidingen.

Er werken vier partijen samen om de N200 opnieuw in te richten. Zo wordt de uitvoeringsperiode verkort, kosten bespaard en krijgt het gebied een nieuwe uitstraling. De samenwerkende partijen zijn: Gemeente Amsterdam, Waternet, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Rijkswaterstaat.

Tegelijkertijd

Een van de aanwezigen gistermiddag was Minister Cora van Nieuwenhuizen. Zij zei over de werkzaamheden: "We doen het in één keer goed. De verschillende werkzaamheden vinden niet na elkaar, maar zoveel mogelijk tegelijkertijd plaats. Dat scheelt tijd, overlast en kosten."

De aanleg van de nieuwe drinkwatertransportleidingen is een belangrijk onderdeel van het project. Wethouder van Amsterdam Sharon Dijksma: "Voor de toekomstige groei van de stad rondom Sloterdijk en het Westelijk Havengebied is niet alleen vernieuwing van de weg van belang. Ook met de aanleg van 11.000 meter nieuwe drinkwaterleidingen met extra capaciteit, anticiperen we op die groei. De nieuwe drinkwaterleiding ligt straks bovendien náást in plaats van onder de Haarlemmerweg zodat toekomstig onderhoud minder hinder oplevert voor het verkeer."

Bescherming

De N200 is ontstaan als jaagpad langs de Haarlemmertrekvaart en werd de belangrijkste verbindingsader tussen Haarlem en Amsterdam met verbindingen over het water, de weg en later via het spoor. Toen al beschermde de dijk, die nu onder de Haarlemmerweg ligt, de inwoners tegen overstromingen.

Ophoging dijk

Door klimaatverandering en stijging van de zeespiegel is bescherming tegen water van levensbelang, aldus dijkgraaf Gerhard van den Top. "De dijk onder de Haarlemmerweg wordt opgehoogd. Een belangrijke taak van het waterschap. Ik ben trots dat Waternet als gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van het waterschap en de gemeente, de trekker is van de samenwerkende partners binnen dit project"