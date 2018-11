Deel dit artikel:













Nederlander legt telefoon niet weg in het verkeer: fietsers zijn het ergst Foto: ANP/ Koen Suyk

NOORD-HOLLAND - Ondanks alle waarschuwingen blijven we het blijkbaar lastig vinden om onze mobiele telefoon met rust te laten in het verkeer. 38 procent van de Nederlanders gebruikt 'm in de auto. En onder fietsers ligt dat percentage nog hoger.

Dit meldt RTL Nieuws. Bijna de helft van de Nederlanders (49 procent) gebruikt z'n mobiele telefoon tijdens het fietsen. Jongeren van 18 tot 24 jaar doen het zelfs nog vaker: driekwart van hen blijft fietsend bellen en appen, blijkt uit onderzoek van Deloitte. Lees ook: Vader verkeersslachtoffer over appverbod: "Yes Tom! Dit hebben wij samen gedaan" Volgens de organisatie raakt het gebruik van mobiele telefoons 'steeds meer verweven in allerlei dagelijkse bezigheden'. “Zo ook in het verkeer, wat ernstige gevolgen kan hebben. Het is niet voor niets dat de minister volgend jaar een appverbod op de fiets wil introduceren", zegt het bedrijf in een toelichting op de cijfers tegen RTL.



Vanaf juli 2019 is het verboden om te appen op de fiets. Lees ook: De Peiling: Minister maakt haast met appverbod op de fiets