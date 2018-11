Deel dit artikel:













NH Events: omwonenden en medewerkers over de opening van de Westfrisiaweg Foto: NH Nieuws

HOORN - Hij is inmiddels open: de Westfrisiaweg is de nieuwe wegverbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen. Afgelopen weekend was NH Events live aanwezig bij de opening, toen je heel even mocht lopen en fietsen op het nieuwe stukje infrastructuur.

Omwonenden en medewerkers vertellen over het project. Bekijk de hele uitzending hier: