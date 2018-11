Purmerendse Sinterklaasnieuws: kan de Sint alle cadeaus wel op tijd bezorgen?

PURMEREND - De aankomende twee weken wordt er op NH Nieuws het Purmerendse Sinterklaasnieuws uitgezonden. In totaal zijn er tien afleveringen.

De eerste aflevering is vandaag te zien via deze link. Sinterklaas is onderweg naar Nederland, maar in Purmerend willen ze dat de Sint weer teruggaat, want er is een ramp gebeurd. Alle daken in Purmerend zijn onbegaanbaar door het glijgroen. Onbegonnen werk voor de Sint en zijn pieten om de cadeaus te bezorgen.