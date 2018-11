Medewerkers paardenfokkerij ontdaan na dood pony: "Ze was echt bijzonder"

DIRKSHORN - Een groot gat laat pony Lente achter op haar paardenfokkerij in Dirkshorn na een noodlottig ongeval gisteravond. Van eigenaar tot stalhulpen: iedereen is ontdaan.

"Lente was een enorm lieve pony, heel karaktervol en energierijk", vertelt Danielle Wegman. "Ze was voornamelijk echt een knuffeldier en heel goed met kinderen."

Het paard werd gisteravond aangereden nadat ze op de weg terechtkwam. De bestuurder kon Lente niet meer ontwijken en het dier overleefde de klap niet. "Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is een raadsel", zegt eigenaar Matthieu Wegman. "Het is onbegrijpelijk dat als je een paddock hebt met zes lagen schrikdraad dat daar nog een dier doorheen gaat. Het schrikdraadapparaat stond aan, deed het en we konden niet zien waar hij doorgegaan is. Je blijft altijd denken: hoe is het mogelijk?"

Schrikdraad

Samen met de politie is het terrein onderzocht, maar niemand kwam erachter hoe Lente uit het verblijf kon ontsnappen. Wegman sluit een openstaand hek uit, dus moet het paard toch door het schrikdraad heengegaan zijn. Ook de verzorgers en kinderen kunnen het niet geloven. "Het is nu gelijk een b eetje anders", vertelt Sophie. "En het is een beetje een raar verhaal vind ik."