Duizenden mensen geven online mening over groei Schiphol

SCHIPHOL - Al meer dan 3.000 mensen hebben via de site van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) hun mening gegeven over de groei van Schiphol. De Omgevingsraad wil zoveel mogelijk meningen verzamelen om tot een advies voor de minister van Infrastructuur en Waterstaat te komen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het kabinet heeft de Omgevingsraad Schiphol om advies gevraagd over de ontwikkeling van Schiphol in de periode 2020 tot 2030. In de Omgevingsraad zitten onder andere vertegenwoordigers van bewoners, de luchtvaartsector, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, milieuorganisaties en overheden. Maar de vergaderingen zijn nooit openbaar.

Om toch zoveel mogelijk input te krijgen van zowel voor- als tegenstanders van de groei van Schiphol, heeft de Omgevingsraad een aantal vragen online gezet om zo tot een breedgedragen advies te komen. Thema's die langskomen zijn de economische betekenis van Schiphol, de trein als vervanging van het vliegtuig en natuurlijk of Schiphol weer meer vluchten mag afhandelen na 2020.

Matt Poelmans van de bewonersdelegatie van de ORS is blij met de grote belangstelling

Luchtvaartdag

De resultaten van de internetconsultatie zullen op 8 december bekendgemaakt worden tijdens een grote luchtvaartdag in Amsterdam, georganiseerd door de Omgevingsraad en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Je mening over Schiphol geven kan nog tot en met 20 november via deze link.