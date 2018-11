Gewapende overval op snackbar in Beverwijk: politie zoekt daders

BEVERWIJK - De politie heeft in het programma Bureau NH beelden vrijgegeven van twee mannen die op 11 april een snackbar aan het Kuenenplein in Beverwijk hebben overvallen. De daders bedreigde het personeel met een vuurwapen.

Een van de daders springt op de toonbank. Een medewerker van de snackbar opent de kassalade en geeft de overvallers het geld. In eerste instantie wilde het duo weer vertrekken, maar de overvaller met het vuurwapen in de hand draait zich weer om, om een briefje van vijf euro uit de lade te grissen.

Logo's afgeplakt

De daders hebben er alles aan gedaan om zo onherkenbaar mogelijk in beeld te blijven. De logo's op de jassen zijn afgeplakt en ze zijn vermomd. Een van de daders had hele felle, licht blauwe ogen. Mensen die weten wie de overval op hun geweten hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



