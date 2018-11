Deel dit artikel:













Bejaarde vrouw in slaapkamer overvallen in Naarden Foto: NH Nieuws

NAARDEN - Een 83-jarige vrouw is in de nacht van 4 november in haar woning aan de Prins Willem van Oranjelaan in Naarden overvallen door een man. De overvaller werd gesnapt toen het slachtoffer wakker werd terwijl hij in haar slaapkamer stond. Beelden van de dader zijn vrijgegeven in het programma Bureau NH.

De man haalt haar hele huis overhoop en vertrekt met tassen vol spullen. Volgens de politie heeft de vrouw 'zeer angstige momenten doorstaan'. De overvaller heeft de bejaarde vrouw vlak nadat ze van hem wakker werd ook nog vastgepakt. Het slachtoffer heeft de man niet goed kunnen zien. Daarom is de politie op zoek naar mensen die meer weten of iets hebben gezien. Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



