Twee overvallen op pizzakoeriers in Beverwijk en Heemskerk: politie zoekt getuigen

BEVERWIJK - De politie is op zoek naar de daders van twee overvallen op pizzakoeriers in Beverwijk in Heemskerk.

De eerste overval vond plaats in de avond van 28 oktober in het Park Overbos in Beverwijk. De dieven hebben de tas met pizza's die de jongen bij zich had buitgemaakt.

De tweede overval was op 1 november, ook weer in de avonduren. Dat gebeurde in de Rossinistraat in Heemskerk. De overvallers bedreigden de koerier met een mes. Dat mes werd bij zijn lichaam gehouden.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



