Politie geeft beelden vrij van man die geld pint met gestolen pas in Beverwijk

BEVERWIJK - De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die met een pinpas geld opneemt, die hij kort daarvoor uit een woning stal in Beverwijk. Dat gebeurde in de nacht van 3 op 4 augustus dit jaar aan de Eduard Jacobslaan. Beelden van de dief zijn te zien bij Bureau NH.

De bewoners waren destijds op vakantie. Bij thuiskomst ontdekten ze dat er een raam geforceerd is en dat er veel spullen zijn meegenomen. Sieraden, tablets, een kluis met geld en bankpassen.

Met een van die passen wordt dezelfde avond nog geld opgenomen, bij een geldautomaat in het centrum van Beverwijk. De pinner staat op beeld. Mensen die meer weten, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Tips?

Wie meer weet over deze zaak, kan contact opnemen met de politie via 0800-6070. Misdaad anoniem melden kan via 0800-7000.



