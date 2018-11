Deel dit artikel:













Purmerends Sinterklaasnieuws: Daken voor Sint onbegaanbaar door glijgroen Foto: NH Nieuws

PURMEREND - Sinterklaas is onderweg naar Nederland. Maar in Purmerend willen ze dat de Sint weer teruggaat, want er is een ramp gebeurd. Dat is te zien in deel 1 van het Purmerendse Sinterklaasnieuws.

Alle daken in Purmerend zijn onbegaanbaar door het glijgroen. Onbegonnen werk voor de Sint en zijn pieten om de cadeaus te bezorgen. Daarnaast hebben de pieten Sandro en Magic de boot gemist en moeten ze vanuit Spanje met de auto naar Nederland.