Texelse jongens scoren met YouTube-kanaal over boerenwerk

TEXEL - Rick ploegt de akker en Danny bedient de drone. Alle arbeid wordt in een filmpje verwerkt, dat op YouTube wordt gezet. De Texelaars trekken er duizenden kijkers mee.

Rick laat ons de stal zien van het bedrijf dat hij samen met zijn broer Danny en zijn vader Jan runt. "Als klein jongetje stond ik altijd tussen de koeien en wist ik al dat ik boer wilde worden. Maar nu vind ik de koeien saai. Ik rij het liefst de hele dag rond op de trekker. Dan vliegen de dagen voorbij, ook in de zomer als we dagen maken van 's ochtends 7 tot 's avonds 10."

Vader en zonen Plaatsman hebben een gemengd bedrijf. Naast het melken van koeien, verbouwen ze graan en pootaardappels.

Danny uitlenen

Rick is er voor de aardappelen en het graan. Danny doet de koeien. Maar nu even niet, want hij is uitgeleend aan een ander bedrijf op Texel. Rick legt uit: "Er is soms niet genoeg werk dus dan verhuren we Danny. Het bedrijf levert ook nog net niet genoeg op om met z'n drieën van rond te komen."

Vader Jan doet de koeien en staat achter de aardappelsorteermachine. "Vroeger kon je nooit weg. Gingen we ook nooit op vakantie. Gingen we een keer naar Aruba en dan had ik heimwee. Nu kan ik het iets beter loslaten." Maar helemaal loslaten zal hij het bedrijf nooit. "Ik ga door tot ik erbij neerval!"

Droogte

Door de extreme droogte van afgelopen zomer valt de aardappeloogst flink tegen. "Daar lig ik wel wakker van hoor. Maar misschien valt het uiteindelijk nog wel mee. De oogst is veel minder, maar de prijzen zijn hoger."

Er komt een vrachtwagen pootaardappels halen. Ze gaan de hele wereld over. Deze gaan naar Saudi-Arabië en in de schuur staan aardappels die naar Jamaica gaan. "Nee ik ben nog nooit op Jamaica geweest. Zou ik eigenlijk een keer moeten doen. Met de aardappelen mee."