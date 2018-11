Celstraf voor Hilversummer die buurman sloeg met baksteen

HILVERSUM - De rechter is niet meegegaan met de officier van justitie om de 65-jarige José H. uit Hilversum tbs met dwangverpleging op te leggen voor het slaan van zijn buurman met een baksteen. Wel moet hij een gevangenisstraf van twee jaar uitzitten. De Hilversummer lijdt volgens de rechtbank aan een 'ziekelijke stoornis'.

De rechtbank is het eens met de conclusie dat de Hilversummer aan een ziekelijke stoornis lijdt, maar vindt het te ver gaan om hem hieraan te behandelen in een tbs-kliniek. De man is veroordeeld tot 26 maanden gevangenisstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar, aldus de Gooi en Eemlander.

Schijnbaar sloeg H. vanuit het niets zijn buurman meerdere keren hard met een baksteen op zijn hoofd. Het slachtoffer had een schedelbreuk, gebroken jukbeen en gebroken ribben, zo bleek later in het ziekenhuis.