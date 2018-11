Joël Veltman op de weg terug: "Dit is een mooi stapje in de revalidatie"

AMSTERDAM - Deze week keerde Joël Veltman terug op het trainingsveld bij Ajax. De verdediger hoopt na de winterstop weer wedstrijden te kunnen spelen. "Ik ga langzaam aansluiten bij de groep. We moeten het rustig opbouwen."

"Het is niet dat ik hier met confetti aankom", zegt Veltman. "Maar het is een mooi stapje in de revalidatie. Ik ben nu één keer op de club deze week. Volgende week hopelijk twee of drie keer. En dat willen we zo uitbouwen."

De aanvoerder van vorig seizoen kijkt met een grote glimlach naar de prestaties van dit seizoen. "Afgelopen weekend was een mooie afsluiting van de goede resultaten met die 7-1 overwinning. De jongens zijn nu met een goed gevoel naar hun landen toe."

Veltman heeft een dubbel gevoel als het over de Champions League gaat. "Het is zuur, omdat je weet wat je mist. Ik heb zelf veel Champions League-wedstrijden gespeeld. Het is het mooiste wat er is natuurlijk. Maar ik ben ook trots, want ik ken de jongens goed. Hoe ze het doen is fantastisch."