Heet hangijzer Haarlemmermeer: wie moet voorrang krijgen op krappe woningmarkt?

HOOFDDORP - Het is een heet hangijzer tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in de Haarlemmermeer: het enorme woningtekort. Nicky Hasenplug uit Hoofddorp wacht samen met haar dochter al jaren op een sociale huurwoning.

Nicky heeft een tijdelijke woning toegewezen gekregen, maar binnenkort moet ze voor de zoveelste keer verhuizen naar een andere tijdelijke woning. "Hier in het pand wonen statushouders, die krijgen gezinshereniging en die krijgen na een paar maanden gewoon een sociale huurwoning toegewezen", vertelt Nicky. "Het moet gewoon eerlijk verdeeld worden en dat gebeurt nu niet."

Voorrang

Momenteel zijn er veel te weinig sociale huurwoningen en de wachttijden zijn lang. Nicky staat bijvoorbeeld al dertien jaar op een wachtlijst. Zij krijgt geen voorrang, omdat haar situatie niet urgent genoeg is.

Forza! wil dat moeders zoals Nicky voorrang krijgen op iedereen op de urgentielijst, ook op statushouders. "Het is ongekend dat de gemeente deze moeders van opvang naar opvang stuurt, wij vinden dat deze mensen als eerste aan de beurt moeten komen voor een sociale huurwoning", aldus Michel van Dijk van Forza!

Statushouders huisvesten

Vanuit de provincie is er echter een verplichting om statushouders te huisvesten. Zij krijgen voorrang en Nicky snapt dat niet. Maar volgens GEZOND Haarlemmermeer is het terecht dat deze mensen voorrang krijgen.

"Integratie begint bij een eigen plek, bij een eigen woning. Als statushouders in een asielzoekerscentrum blijven, zal dat de integratie niet bevorderen", aldus Kasper Sulmann van GEZOND Haarlemmermeer. "De voorrangsregeling is discriminerend, dat lijdt tot onbegrip onder de bevolking, dat zet mensen tegen elkaar op", vindt Michel van Dijk echter.

Oplossingen

Forza! en GEZOND Haarlemmermeer hebben wel een aantal ideeën over hoe statushouders het best gehuisvest kunnen worden. In de video hieronder wordt dat uitgelegd.

Naast statushouders en moeders die op zoek zijn naar een huis, zijn er natuurlijk nog veel meer woningzoekenden. Hoe kan er nou voor gezorgd worden dat het enorme woningtekort terugloopt in de Haarlemmermeer? Forza! en GEZOND Haarlemmermeer vertellen hoe zij dat voor zich zien.