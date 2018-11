Deel dit artikel:













'Bayern mist James Rodríguez in duel met Ajax' Foto: Pro Shots / Action Images

MÜNCHEN - Bayern München kan in het Champions League-duel met Ajax waarschijnlijk niet beschikken over James Rodríguez. De Colombiaanse ster is deze week tijdens een training van zijn club geblesseerd geraakt en heeft daarbij letsel aan zijn knieband overgehouden.

De Duitsers kunnen in ieder geval de komende weken niet beschikken over de 27-jarige linkspoot. Eerst moet de Colombiaan tien dagen rust nemen, waarna het revalideren kan beginnen. Naar verwachting komt hij dit kalenderjaar niet meer in actie, waardoor dus ook het duel tussen de Duitsers en Ajax op 12 december in Amsterdam te vroeg komt voor hem. Rodríguez is overigens niet de enige speler die geblesseerd is bij de Duitsers. Ook Kingsley Coman, Thiago Alcantara, Corentin Tolisso en Arjen Robben zijn op dit moment niet fit.