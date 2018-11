Melkfabriek omgetoverd tot appartementencomplex: inspiratie voor burgerinitiatieven

HOOGKARSPEL - De oude melkfabriek in Westwoud dient vandaag als voorbeeld van hoe een initiatief vanuit de samenleving tot iets moois kan leiden. Jarenlang stond het pand leeg terwijl de omgeving om woningen schreeuwde. Twee lokale aanpakkers wisten het gebouw om te toveren tot het appartementencomplex van nu.

"Dit is het oude kaaspakhuis", vertelt Bas Wijtman tijdens een rondleiding door het gebouw. "Alle elementen zoals de oude deurdoorvoer heb ik terug laten komen." Zijn compagnon Meindert Vriend vult hem aan: "We zijn er apetrots op dat we dit in Westwoud hebben kunnen realisteren."

Vandaag wordt een paar kilometer verderop in Hoogkarspel door Vereniging Dorpswerk Noord-Holland een PlattelandsParlement gehouden. Burgers met mooie plannen en verschillende overheden komen bij elkaar om te kijken hoe ze de omgeving mooier en beter kunnen maken. "We hopen dat het iedereen inspireert. Dat ze zien van: zie je wel, het kan!", zegt Anita Blijdorp van Dorpswerk.

Stimuleren

Vanwege het PlattelandsParlement krijgen Bas en Meindert vandaag een flinke delegatie over de vloer. Ze laten zien hoe en waarom de melkfabriek verbouwd is. De dag moet burgers en bestuurders stimuleren om meer samen op te trekken en te zorgen dat de plannen uit de samenleving gerealiseerd worden.

In Westwoud hebben ze weinig aansporing meer nodig. De plannen liggen klaar voor de verbouwing van een volgend deel van de melkfabriek: "We hebben hier al tekeningen klaar. Het wordt gewoon schitterend."

Jouw Noord-Holland

