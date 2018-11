Huizer burgemeester waarschuwt scholieren voor gevaren vuurwerk

Handhaving en de brandweer staan de burgervader bij tijdens de speciale vuurwerkles.

De bovenbouwleerlingen van de school aan het Salland in Huizen werden gewezen op de regels rond vuurwerk, de risico's, wanneer er vuurwerk mag worden afgestoken en welke veiligheidsmaatregelen genomen kunnen worden.

Vuurwerkvrije zones

In Huizen mag nog overal vuurwerk worden afgesloten. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Hilversum, waar vuurwerkvrije zones in het centrum zijn vastgesteld. Er wordt daarnaast gekeken of er aan de verzoeken van bewoners voor vrijwillige vuurwerkvrije zones in woonwijken kan worden voldaan.