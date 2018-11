Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto belandt ondersteboven in sloot langs gloednieuwe N307 Foto: Maurice Amoureus Foto: Maurice Amoureus

HOOGKARSPEL - Een auto is vanmiddag in het water beland langs de gloednieuwe N307 bij Hoogkarspel. De bestuurder zou naar het ziekenhuis zijn gebracht. De weg is recent geopend voor verkeer.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur. Volgens een getuige kon de automobilist zelfstandig uit de auto komen en werd hij vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Over de toestand van het slachtoffer is niets bekend. Een omstander meldt dat de bestuurder de macht over het stuur verloor en van de weg raakte. Het voertuig kwam ondersteboven in de sloot terecht.



Lees ook: Omstreden deel Westfrisiaweg open voor verkeer De N307 stond voorheen bekend als de A7 en ging gisteren open voor het verkeer. Het is een van de meest ingrijpende wijzigingen binnen het project N23 Westfrisiaweg. 💬 Whatsapp ons!

Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op Heb jij tips? Of een interessante foto of video gemaakt? Stuur ons jouw nieuws op 0630093003