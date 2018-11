Spectaculaire vlootvernieuwing bij TUI, minder 'herrie' voor omwonenden Schiphol

SCHIPHOL - Vier oude Boeing 737-800's van TUI Nederland zullen het komend half jaar worden vervangen door vier nieuwe van het type Boeing 737 MAX 8. De MAX is de nieuwste en stilste variant van de Boeing 737. TUI wordt beloond met lagere havengelden op Schiphol en omwonenden krijgen minder herrie te verduren.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Schiphol gaat luchtvaartmaatschappijen die schonere en stillere toestellen inzetten minder havengeld in rekening brengen dan maatschappijen met een oudere en meer vervuilende vloot. Het belonen van airlines hoort bij een groot actieplan van Schiphol om de luchtvaartsector meer te laten verduurzamen.

TUI Nederland gaat met deze grote vlootvernieuwingsoperatie flink profiteren van de lagere luchthavengelden en brandstofkosten. De luchtvaartmaatschappij was in 2014 al de eerste in Nederland die de zuinige Boeing 787 Dreamliner in gebruik nam, waarvan TUI er drie van in de vloot heeft.

Met de komst van uiteindelijk zes MAX 8-Boeings tot en met begin 2020 gaat niet alleen de maatschappij, maar ook de omgeving erop vooruit. Volgens TUI produceert de Boeing 737 MAX tot 40 procent minder geluid dan de 737-800's die het toestel vervangt.

De Boeing 737 MAX 8 van TUI heeft zijn neus al weleens op Schiphol laten zien. In maart van dit jaar kwam de MAX van de Belgische zustermaatschappij langs voor een demonstratievlucht van Amsterdam naar Rotterdam.

Die vlucht hebben we vanuit de cockpit gefilmd.

Naar verwachting wordt de eerste Nederlandse Boeing 737 MAX 8 in december geleverd. Tegelijkertijd wordt er dan een oude 737-800 uit de TUI-vloot gehaald.