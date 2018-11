Zorgminister zet vraagtekens bij aanbesteding gesloten jeugdzorg: "Denkbaar dat het niet deugt"

HEERHUGOWAARD - Zorgminister Hugo de Jonge zet z'n vraagtekens bij het aanbesteden van gesloten jeugdhulp. Dat zegt de minister over de nijpende situatie rondom Transferium in Heerhugowaard, dat vreest dat tientallen kwetsbare jongeren opeens buiten de eigen regio moeten worden geplaatst.

Wat was er ook al weer aan de hand?

Achttien Noord-Hollandse gemeenten hebben de intensieve jeugdzorg aanbesteed aan zorgaanbieder Horizon in Zuid-Holland. Dat betekent dat 50 van de 72 kinderen die op dit moment in de gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard zitten, uit hun omgeving worden gehaald en in Zuid-Holland dreigen te worden geplaatst.

Om dat te voorkomen heeft Transferium een kort geding aangespannen tegen de achttien gemeenten. In de aanloop naar die zaak, die volgende week door de rechter wordt bekeken, zegt minister De Jonge: "Die zaak gaat over de aanbestedingsrechtelijke kant. Iets kan aanbestedingsrechtelijk nog wel kloppen, maar daarmee hoeft het inhoudelijk nog niet te deugen. Dat is best denkbaar."

De heikele kwestie is inmiddels ook in 'Den Haag' onderwerp van discussie. Zo werd er deze week uitgebreid over gesproken bij een commissievergadering in de Tweede Kamer.

Eigen regio

Horizon heeft op dit moment geen gesloten jeugdzorginstelling in onze provincie, waardoor het maar de vraag is wat er gaat gebeuren met de kwetsbare jongeren die nu nog in Heerhugowaard verblijven. De jongeren zijn allemaal afkomstig uit Noord-Holland en zijn volgens ouders, jeugdrechtadvocaten en andere betrokkenen alleen gebaat bij zorg in hun eigen regio.

Mishandeling, verslaving, loverboys

De zaak heeft de volle aandacht van de minister, die beseft dat het gaat om een kwetsbare groep jongeren. Velen van hen zijn vaak jarenlang blootgesteld aan trauma's, zoals mishandeling, verslaving, loverboyproblematiek en seksueel misbruik. "Het is een instelling die heel complexe zorg levert. Voor een aantal kinderen is die zorg zelfs van levensbelang. Dat maakt dat we goed meekijken naar wat daar gebeurt. Natuurlijk hebben gemeenten de mogelijkheid om keuzes te maken voor een andere jeugdhelpaanbieder. Maar waar mijn belangrijkste zorg hier zit, is de continuïteit van de zorg voor deze kinderen."

Kort geding

De achttien gemeenten die voor de rechter worden gesleept, vertegenwoordigen de regio's Alkmaar, West-Friesland en de Noordkop. Zij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de gesloten jeugdzorg openbaar aan te besteden, een optie die er sinds 2015 is toen de jeugdzorg werd overgeheveld naar gemeenten. Als de rechter Transferium volgende week in het ongelijk stelt, gaat de aanbesteding definitief naar het Rotterdamse Horizon.

Dat bedrijf is voorlopig terughoudend in het toelichten van hun plannen, laat een woordvoerster telefonisch aan NH Nieuws weten. "We zijn nog wat 'rustig' in de communicatie, omdat het nog maar een voorlopige gunning is. Het is niet zo dat we de aanbesteding al binnen hebben en we willen niet voor onze beurt praten."

'Continuïteit gegarandeerd'

Voor verdere toelichting verwijst ze voorlopig naar een persbericht van Horizon. Daarin valt onder meer te lezen dat de zorgaanbieder 'gelooft in een behandeling zo dichtbij huis als mogelijk en zo specialistisch als nodig'. "Daarom zorgt Horizon voor voorzieningen in de regio zelf. [...] Wij kunnen ouders garanderen dat er continuïteit van zorg plaats zal vinden."