Zo kom je als bezoeker bij de intocht van Sinterklaas

ZAANSTAD - Zo'n 30.000 mensen trekken zaterdag richting Zaanstad om met eigen ogen te zien hoe Sinterklaas aanmeert op Hollandse bodem. De goedheiligman komt natuurlijk aan met pakjesboot 12, maar andere bezoekers zullen dat per auto/fiets/bus/trein/boot doen. Ook van plan om te komen? Check hier dan je mogelijkheden.

Fietsers

De organisatie beveelt een fietsrit naar de intocht van harte aan, omdat er op verschillende plaatsen fietsstallingen komen. Mensen kunnen hun stalen ros op de Leeghwaterweg, op de Kalverringdijk, in meerdere stallingen aan de Berkenweg, op de kruising Kreeftstraat/Zonnepad en op het Ezelspad kwijt. Let er wel op dat je geen pepernoot in je fietsband krijgt.

Automobilisten

Met borden op de snelwegen en wegen in Zaanstad worden de automobilisten naar een speciale parkeerplaats op de Hoogtij in Zaandam geleid. Vanaf daar wordt het publiek met pendelbussen naar de intocht gebracht.

De straten rondom de intochtroute zijn namelijk volledig autovrij. De straten iets verder eromheen zijn autoluw; daar mogen geen auto's inrijden. Bewoners van de straten mogen hun auto's hier wel laten staan of uitrijden.

Treinreizigers

De intocht-bezoekers die het liefst met de trein komen, moeten uitstappen op station Zaandijk Zaanse Schans. Vanaf daar kan je lopend verder. Volg ongeveer een kwartiertje de borden naar de plek van de intocht.

Er rijden zaterdag vier treinen per uur. De organisatie verwijst voor het exacte reisadvies naar www.9292.nl of www.ns.nl. Er wordt uiteraard meer drukte dan anders verwacht. Daarom is er personeel van NS en Connexxion aanwezig om iedereen de weg te wijzen.

Busreizigers

Er is tijdens de intocht tussen 09.00 uur en 15.00 uur een aangepaste dienstregeling voor de bussen. De meeste lijnen rijden hun normale route, maar zullen dat net wat vaker doen. Ook zijn sommige haltes tijdelijk opgeheven. Kijk voor de complete aanpassingen hier onder het kopje 'Ik kom met de bus, hoe kan ik het beste reizen?'.

Een fijn nieuwtje over de kosten, want alle kinderen tot en met 11 jaar oud reizen de hele dag gratis. Ze dienen dan wel onder begeleiding van een volwassene hun reis te maken.

Bootbezitters

Sinterklaas vanaf het water bewonderen? Dat kan helaas niet. Om pakjesboot 12 alle ruimte te geven, is de Zaan tijdens de intocht afgesloten voor alle vaartuigen die er niet bij horen. Alleen boten die een rol hebben in het verhaal of boten die door de organisatie zijn uitgenodigd, zijn welkom.

Mindervaliden

Er zijn een beperkt aantal speciale parkeerplekken voor mindervaliden. Je moet je van te voren aanmelden door een mail te sturen naar sinterklaas@zaanstad.nl. Daarin vermeld je de naam en geboortedatum van alle inzittenden, geef je een e-mailadres op van een contactpersoon en voeg je een kopie van de gehandicapten-parkeerkaart toe.

Alleen op vertoon (in voorruit auto) van de gehandicapten-parkeerkaart in combinatie met de speciale parkeerkaart is parkeren dan mogelijk.

Toerisme

Ook aan de toeristen is gedacht, want de Zaanse Schans wordt niet afgesloten. Wel is de toegang voor busverkeer belemmerd en is de busparkeerplaats niet toegankelijk, waardoor er waarschijnlijk wel minder toeristen aanwezig zijn.

Wil je de intocht nou gewoon lekker vanaf de bank volgen? Houdt dan onze kanalen in de gaten, of kijk de intocht tussen 12.00 en 13.15 live op NPO Zapp op 3.