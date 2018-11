Vereniging Dorpswerk hoopt op meer steun voor burgerinitiatieven

WESTWOUD - Komende vrijdag wordt in Hoogkarspel voor de vierde keer het Noord-Hollands PlattelandsParlement gehouden. Tijdens de dag komen burgers en politiek bij elkaar om te kijken hoe dorpen en kernen mooier en beter gemaakt kunnen worden.

"Het gaat er die dag om dat er heel veel mensen in de dorpen bezig zijn met prachtige initiatieven voor woningen, voor betere zorg, voor de sociale samenhang en die willen dat graag laten zien aan elkaar", vertelt Anita Blijdorp van Vereniging Dorpswerk Noord-Holland, "Maar er zijn ook mensen vanuit de politiek en organisaties".

Oude melkfabriek omgetoverd tot appartementen

Tijdens het PlattelandsParlement wordt het project rond de oude melkfabriek in Westwoud als voorbeeld genomen. Het pand stond jaren leef en is nu dankzij een burgerinitatief omgetoverd tot appartementencomplex. "Als je ziet dat er mensen soms 7 of 8 jaar op een wachtlijst staan, dan is dat verschrikkelijk", zegt Bas Wijtman die het project samen is gestart met Meindert Vriend, "Een dorp als Westwoud is zo klein, net als Oosterblokker, die heeft geen woningen te bieden. En als particulieren dat zo kunnen oppakken, dan is dat natuurlijk prachtig."

Het Rijk is inmiddels bezig met de invoering van de Omgevingswet. Die moet in 2021 van kracht gaan en zal de nodige veranderingen bij de lokale overheden teweegbrengen. "Die wet die zegt eigenlijk: Overheden geef ruimte aan het initatief uit de samenleving", legt Blijdorp uit.

'Heel trots'

Vereniging Dorpswerk hoopt dat het PlattelandsParlement de bestuurders motiveert om nu alvast de plannen uit de samenleving te omarmen. In Westwoud liggen de tekeningen klaar voor het volgend deel van de oude melkfabriek. Nu zijn er 15 appartementen, daar komen straks nog 7 woningen bij. "Het is gewoon schitterend. We zijn heel trots."