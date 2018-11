Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Man gewond na steekpartij in opvanglocatie Amsterdam Foto: AT5

AMSTERDAM - (AT5) Een man is vanochtend bij een steekpartij gewond geraakt in een opvanglocatie voor hulpbehoevenden aan de Jan Rebelstraat in Amsterdam. De man werd gestoken tijdens een ruzie.

De politie laat aan AT5 weten dat de ruzie ontstond tussen een man en een vrouw die beiden bij de opvanglocatie verblijven. Op een gegeven moment werd de man daarbij gestoken. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw is aangehouden en zit vast.