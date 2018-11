Combinatieteam Ajax verslaat Heerenveen in oefenduel

AMSTERDAM - Ajax heeft woensdagmiddag een oefenduel met sc Heerenveen met gewonnen. Het team van de Amsterdammers, dat spelers van zowel Ajax 1 als Jong Ajax gebruikte, was met 3-2 te sterk voor de Friezen. Sebastian Pasquali, Danilo Pereira en Brian Brobbey waren de doelpuntenmakers aan Amsterdamse zijde.

Een benutte penalty van Heerenveen-aanvaller Sam Lammers zorgde nog voor een voorsprong voor de ploeg van Jan Olde Riekerink, maar even later trok Pasquali de stand gelijk. De Australiër werkte een rebound uit een vrije trap in het doel en zorgde er daarmee voor dat de teams met een gelijke stand gingen rusten.