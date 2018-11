Deel dit artikel:













Recycle Sint strijdt tegen verspilling: "Waarom speelgoed weggooien als je het ook kunt ruilen" Foto: NH/Tom Jurriaans

BERGEN - Je zolder staat vaak al vol met speelgoed en elk jaar na Sinterklaas en Kerst komt er steeds meer bij. Maar waarom zou je elk jaar alles nieuw kopen, als je ook kunt ruilen? Dat is de gedachte achter 'Recycle Sint'. In een restaurant in Bergen verwisselde vanmorgen flink wat speelgoed van eigenaar.

"Iedereen ruimt thuis zijn huis op en neemt speelgoed mee dat je eigenlijk weg zou gooien", vertelt mede-organisator Annika Dekker. "We leggen het hier op een tafel en je krijgt muntjes waarmee je weer iets anders kun uitzoeken. Dat scheelt een hoop winkelen en je huis is ook nog eens lekker opgeruimd." Speelgoedruilmarkt

Knuffelberen, puzzels, voorleesboekjes, voor iedereen ligt er wel wat tussen. "Ik ben voor hamertje tik gegaan", vertelt een van de moeders blij. "Het is nogal een wildebras thuis dus dit komt goed uit. Het is een mooi initiatief want er wordt zoveel speelgoed weggegooid. Waarom zou je dat doen als je ook kunt ruilen?" Lees ook: Zonnig, maar fris tijdens sinterklaasintocht Het idee achter de duurzame en voordelige manier om aan sinterklaascadeautjes te komen is van Branding a better World. De speelgoedruilmarkt wordt op verschillende locaties in Nederland georganiseerd. Wil je weten waar in uw buurt een speelgoedruilmarkt wordt georganiseerd? Kijk voor een overzicht hier. 💬 Whatsapp ons!

