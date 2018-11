Harms: "Denk dat het een hele mooie partij kan worden"

WOLVERHAMPTON - Wesley Harms verzekerde zich dinsdagavond van een plek in de knock-out-fase van de Grand Slam of Darts. De Noord-Hollandse darter won met 5-4 van Keegan Brown en dat bleek na zijn eerdere winstpartij tegen Mark Webster (5-3) genoeg om de tweede plaats in de groep te veroveren. De eerste groepswedstrijd werd met 5-0 verloren van James Wade. Toch zag Harms het niet als verrassing dat hij toch nog de volgende ronde haalde.

"Ik sta er vrij nuchter in en elke dag is een andere dag", vertelt de Heerhugowaarder aan NH Sport. "Dus waarom niet? Ik weet wat ik kan en het werd tijd dat het er een keer uit kwam. En nu kwam het er gelukkig uit."

Harms is een van de acht spelers die namens de British Darts Organisation (BDO) uitkomt op de Grand Slam of Darts, het enige toernooi waarop zowel spelers van de BDO als de Professional Darts Corporation (PDC) spelen. De darter is er trots op dat hij net als de Duitse BDO-speler Michael Unterbuchner bij de laatste zestien spelers zit. "De BDO wordt natuurlijk wel een beetje neergezet als de amateurploeg", weet Harms. "Maar we moeten niet vergeten dat zonder de BDO de PDC ook niet zou zijn ontstaan."

Kansen

"Tuurlijk heeft de PDC het commercieel wel wat beter voor elkaar, dat moet ik ook toegeven. Maar je moet niet vergeten waar je vandaan komt. We zijn allemaal laag begonnen en hebben ons allemaal omhoog moeten werken. De andere spelers van de BDO hebben ook gewoon kansen gehad om door te gaan. Het is net hoe de uitslagen zijn. Dat is het mooie van een poulesysteem. Hoe meer wedstrijden je wint, hoe groter de kans is om door te gaan. Voor mij was het een grote kans, net als voor Unterbuchner."

Gary Anderson

Donderdag avond speelt Harms zijn eerste wedstrijd in de knock-out-fase van het toernooi tegen Gary Anderson. De Schot is tweevoudig wereldkampioen en dus weet Harms dat het een moeilijk duel zal worden. Desondanks ziet hij kansen. "Het is de vorm van de dag. Ik heb één keer eerder met hem in een poule gezeten en toen verloor ik met 5-0. Dus daar was geen eer te behalen. Hij staat de laatste tijd super goed te gooien. Maar als ik dezelfde prestatie lever als gister, dan denk ik dat het een hele mooie partij kan worden."

Van 7 tot en met 9 december komt Harms ook uit op de Finder Darts Masters in Egmond aan Zee. Tijdens de loting is hij voor dat toernooi in de groepsfase gekoppeld aan Richard Veenstra en Dean Reynolds.