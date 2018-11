Deel dit artikel:













Vrijspraak voor Uber-chauffeur die Mare Welkers doodreed Foto: ANP / Mare Welkers

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam heeft de Uberchauffeur, die de 22-jarige Mare Welkers vorig jaar doodreed in de Molukkenstraat, is vrijgesproken. De rechtbank oordeelde dat zijn onvoorzichtige rijgedrag los moet worden gezien van de aanrijding.

Mare werd op 31 maart 2017 aangereden in de Molukkenstraat in Oost door de toen 22-jarige Jasmin M.. Hierbij raakte zij zwaargewond aan haar hoofd en been en overleed later in het ziekenhuis aan haar verwondingen. De officier van justitie eiste eerder 240 uur taakstraf tegen de Uber-chauffeur. Ook wilde het OM dat hij voor een jaar zijn rijbewijs inleverde. M. zou een lijnbus hebben ingehaald, waardoor hij op de verkeerde weghelft belandde en Welkers niet zag aankomen. Bestelbusje belemmerde zicht

De rechtbank oordeelde dat het inhalen van de lijnbus niet toegestaan was, maar dat M. alweer terug was op zijn eigen weghelft toen het ongeluk gebeurde. Ook zou zijn zicht belemmerd zijn geweest door een verkeerd geparkeerd bestelbusje. Mare Welkers was docent op Daltonschool De Kleine Kapitein en zeer actief binnen roeivereniging Skøll. De rechter noemde het ongeval 'een uiterst ongelukkige samenloop van omstandigheden, met een zeer treurige afloop.' 💬 Whatsapp ons!

