Zo zette de Duitse kroonprins na de Eerste Wereldoorlog het eiland Wieringen op stelten

OOSTERLAND - Op 23 november 1918, na het verlies van de Eerste Wereldoorlog, stapt de Duitse kroonprins Frederik Willem van de boot het eiland Wieringen op. De prins gaat wonen in de pastorie van Oosterland en ontpopt zich al snel als echte rokkenjager. Als hij echter met een prostituee betrapt wordt, haalt hij zich de woede van de Wieringers op de hals. Lees hier (en bekijk hieronder) het bizarre verhaal van 'Het Schandaal van Oosterland'.

Het epos begint bij de aankomst van de prins in de haven van de Haukes. Een Telegraaf-verslaggever van toen schetst een beeld van een sneu figuur. "Is dat de hoop van een trotse natie van miljoenen zielen geweest?", schrijft hij.

De prins, die ook bekend staat als 'de Slachter van Verdun' hoeft niet op een warm welkom te rekenen, weet Gerard Nuijmeijer van de Historische Vereniging Wieringen. "Er stond hier een zwijgende menigte op hem te wachten. Eerst was het allemaal geheim gehouden, maar het lekte uit. Echt enthousiast waren ze niet.

De kroonprins vertrekt richting de pastorie van Oosterland die hem als woning is toegewezen. Al snel blijkt dat hij even verderop, tegenover de kerk een kamer heeft geregeld waar hij dames van twijfelachtige reputatiekan ontvangen. "Mijn grootvader had hier een smerderij", vertelt Wieringer Jaap Lont.

"Hij werkte vaak met de deuren open. Op een gegeven moment zagen ze een dame van lichte zeden met de kroonprins bij het huis van de buurman naar binnen gaan. Dat vonden ze wel heel erg merkwaardig." De nieuwsgierigheid wordt de grootvader van Lont beloond met rode oortjes. "Ze hebben toen de luiken opengetrokken en zagen wat je kon verwachten."

"De Wieringers zijn van dit soort gedrag niet gediend en er ontstaat een relletje", vertelt schrijver Wout Smit. "Als de prins naar buiten komt, wordt hij uitgejoeld en worden er zelfs stenen naar hem gegooid. De prins verdwijnt, maar iedereen praat er over. Zo komen er klachten bij de burgemeester terecht."

Die burgemeester, A. Peereboom, zit met zijn handen in het haar. Hij is de toezichthouder van de prins. De burgemeester besluit het Ministerie van Binnenlandse Zaken op de hoogte te brengen. "Hij schrijft een brief aan meester Kan, waarin hij zich beklaagt over het gedrag van de prins", vertelt Smit.

Maar de inkt van de brief is nog maar amper droog, of de adjudanten van de kroonprins melden zich bij de burgemeester. Zij bieden excuses aan en verzekeren hem dat de kroonprins het niet meer zal doen. "Ja daar is de kous wel zo'n beetje mee af. De prins gedraagt zich zo goed dat hij uiteindelijk door de Wieringers geaccepteerd wordt."

Tekst gaat door onder deze foto

Wout Smit heeft over de avonturen van de kroonprins het boek 'Het Schandaal van Oosterland' geschreven. Aan de hand van brieven en krantenartikels laat hij de geschiedenis herleven. Het boek is vanaf 22 november online verkrijgbaar. Ook ligt het dan bij de boekhandel in Hippolytushoef.

Jaap Lont, kleinzoon van de glurende dorpssmid, is blij dat het boek er is. "Het is toch een stukje geschiedenis. Het is altijd leuk als je lokale feiten boven water kunt krijgen en dat in een boekje kunt presenteren."

