Nieuw verkeersbord in Heerhugowaard: 'Kijk of je gezien wordt'

HEERHUGOWAARD - Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond en het Verkeersforum Heerhugowaard: allemaal waren ze erbij toen wethouder Monique Stam vanochtend het door de gemeente ontwikkelde verkeersbord onthulde bij een gevaarlijke kruising van de Oosttangent in Heerhugowaard. Fietsers worden daar nu gewaarschuwd met: 'Kijk of je gezien wordt'.

Er zijn in Heerhugowaard meerdere onderzoeken gedaan naar de kruising van het fietspad langs de Oosttangent en de Haringvliet waar relatief veel incidenten plaatsvinden. Daaruit blijkt dat er technisch eigenlijk niets mis is, hooguit dat de afstand tussen de rotonde en de oversteekplaats voor fietsers wat groot is, waardoor automobilisten alweer gas geven.

Hebben en krijgen

Maar ook de fietsers schieten met behoorlijk wat snelheid de weg over 'want er staan haaientanden'. Maar voorrang hébben is niet automatisch voorrang kríjgen. En dat is waar dit nieuwe bord de fietsers op moet wijzen. 'Kijk of je gezien wordt' staat er op, vergezeld van een flink oog.

"Zorg dat je oogcontact hebt met de automobilist, dan weet je pas dat je gezien bent. Als er geen oogcontact is, ga er dan maar van uit dat je niet gezien bent en rem af", is dan ook het advies van Klaas Rijper van de Heerhugowaardse afdeling van Veilig Verkeer Nederland.