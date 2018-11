Extra treinen op dag van intocht Sinterklaas in Zaanstad

NOORD-HOLLAND - De NS laat extra treinen rijden op de dag van de intocht van Sinterklaas in Zaanstad. 'Op speciaal verzoek van de Goedheiligman', zegt de vervoerder. Op 17 november komt hij aan in Zaandijk, bij de Zaanse Schans.

Of die intocht daadwerkelijk doorgaat, weten we om 16 uur. Dan doet de rechtbank in Haarlem uitspraak over de zaak die de stichting Majority Perspective heeft aangespannen tegen de gemeente Zaanstad en omroep NTR. De stichting eist een verbod op de volgens haar 'racistische nationale intocht in Zaanstad'.

Als je naar Zaanstad komt aanstaande zaterdag, neem dan je sjaal en wanten mee!

Lees ook: Zonnig, maar fris tijdens sinterklaasintocht