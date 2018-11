Criminelen misbruiken Sinterklaas en supermarkt voor oplichtingstruc

NOORD-HOLLAND - Met een grote stapel cadeau’s in zijn hand lacht 'Sinterklaas' de ontvanger van het mailtje toe. Namens de Albert Heijn zou de goedheiligman namelijk cadeaubonnen van 500 euro mogen uitdelen. Daarvoor hoeft alleen op een knop in de mail te worden gedrukt. ‘Niet doen!’ waarschuwt Fraudehelpdesk.

Albert Heijn heeft namelijk helemaal niks met het mailtje te maken dat de afgelopen dagen online verspreid is. Volgens de Fraudehelpdesk worden soortgelijke 'winacties' gebruikt door malafide partijen die proberen om persoonsgegevens te bemachtigen of de 'prijswinnaar' een duur sms-abonnement in te lokken. Van de beloofde prijs ziet het slachtoffer uiteindelijk niks terug.

Hoe herken je een valse mail?

Valse e-mails zijn vaak niet eenvoudig te herkennen. Ze voldoen meestal wel aan een of meerdere van de volgende kenmerken:

Ze bevatten vaak slecht taalgebruik. Denk aan slechtlopende zinnen en spel- en grammaticafouten. Vaak ontbreekt een persoonlijke aanhef. Het slachtoffer wordt aangesproken als 'Geachte klant' of 'Beste heer/mevrouw'. Een vaag e-mailadres dat als verzendadres is gebruikt. Oplichters willen het slachtoffer op een link laten klikken en gebruiken die veelvuldig. Ook plaatsen ze kleurrijke buttons. Moet er een betaling via Bitcoins, 3V Voucher of PaySafeCard worden gedaan? Dan is de e-mail vals.