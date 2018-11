Haarlemse Lois en Day (8) winnen zilver met hun 'Eco IJssalon'

HAARLEM - Een ijssalon waar je ijs eet met lepeltjes van maïs en de bakjes van koek zijn gemaakt. Het is de droom Lois Spruijt en Day Mooijekind van de Haarlemse Veronicaschool. Ze stuurden hun idee voor een 'Eco IJssalon' in voor de Changemaker Challenge Junior 2019 en wonnen de tweede prijs.

De Changemaker Challenge Junior is een wedstrijd, waarbij kinderen nieuwe projecten bedenken om het plastic afval in de wereld te verminderen.

Toneelstuk

Uit heel Nederland stuurden basisscholieren honderden ideeën in. De Eco IJssalon viel dusdanig in de smaak bij de jury dat Lois en Day met een tweede prijs een toneelstuk voor de hele Veronicaschool hebben gewonnen. Het gaat om het stuk 'Wow, de zee is van plastic.' Nu alleen nog hopen dat die Eco IJssalon er ook echt gaat komen in Haarlem.

Zie hier de uitgetekende plannen van de twee Haarlemse basisscholieren.