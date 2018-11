Hilversumse fracties willen af van handhaving fietsparkeren

HILVERSUM - De Hilversumse fracties van het CDA, de SP en de ChristenUnie willen dat de gemeente stopt met het wegslepen van verkeerd geparkeerde fietsen, totdat er 'maatregelen zijn genomen om het fietsparkeerbeleid tot een succes te maken'. Het dit najaar ingevoerde fietsparkeerbeleid is de gemeente al op veel kritiek komen te staan.

Dat schrijven de drie partijen in een ingediende motie. Alle fietsen die niet in een rek staan, worden sinds september weggehaald door handhavers. Als mensen hun rijwielen terug willen, moeten ze vijftien euro betalen.

Volgens het CDA, de SP en de ChristenUnie heeft het beleid gezorgd voor veel chagrijn bij bezoekers aan de stad. Vorige week werd de fiets van een vrouw in beslag genomen die verkeerd geparkeerd stond; volgens berichten op sociale media zou er geen plek meer geweest zijn in de rekken. Het leverde veel verontwaardigde reacties op.

Omzetverlies bij ondernemers

Maar dat is volgens de partijen niet het enige, zeggen ze in de motie: "ondernemers ervaren omzetverlies sinds de invoering van het fietsparkeerbeleid, er zijn veel klachten over de coulanceregeling en er is onduidelijkheid over de rechtmatigheid van dit beleid". Al met al draagt het beleid volgens hen niet bij aan positieve publiciteit.

Evert Jan Kruijswijk Jansen van het CDA zei afgelopen weekend tegen NH Gooi al dat hij het plan 'overhaast' vond. De handhaving van het plan was volgens hem te snel ingevoerd. Daarom willen de partijen dat de gemeente de handhaving opschort. "Totdat de noodzakelijke maatregelen genomen zijn om het fietsparkeren tot een succes te maken. En tot die tijd moet er worden ingezet op een bezoekersvriendelijke publiekscampagne."

Op 17 september begon de gemeente Hilversum met handhaven in het centrum, toen nog met een stint: