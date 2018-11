GroenLinks en D66 willen meer rookvrije zones in Hoorn

HOORN - GroenLinks en D66 pleiten voor meer rookvrije zones in de gemeente Hoorn. Dat wilden ze voor elkaar krijgen met een motie, maar die haalde gister geen meerderheid. Toch geven ze niet op.

"We gaan nadenken over een andere manier om mensen in Hoorn te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van het meeroken", meldt GroenLinks in een persbericht.

De partijen willen dat instellingen, organisaties, clubs en verenigingen zelf een rookverbod kunnen regelen. Dat moest mogelijk worden gemaakt met een aanpassing van de Algemene Plaatselijke Vordering naar aanleiding van een motie van beide partijen.

Ziekenhuis

Onder meer scholen, theaters en sportclubs moeten van D66 en GroenLinks een rookvrije zone kunnen inrichten. Voor de ingang van het ziekenhuis was bijvoorbeeld al sprake van een rookverbod.